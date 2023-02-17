Senegal'den depremzedeler için 3 tonluk ayni yardım

AA

Senegal'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yaklaşık 3 ton ayni yardım toplandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman, depremzedeler yararına toplanan ayni yardımları Blaise Diagne Uluslararası Havalimanının kargo bölümünde Türk kurumlarıyla birlikte paketledi.

AA'nın haberine göre; Türk iş insanlarının aldığı 1827 kışlık battaniye ve Senegal halkından gelen ayni yardımlar kargoya hazır hale getirildi.

Sağman, paketleme sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ton yardım malzemesini Türkiye'ye göndereceklerini belirterek, "Yardımlarımız çoğunlukla battaniyeden oluşuyor. Burada mukim iş insanlarımızın desteği haricinde Senegal halkının da desteği ve emeği var. Bugün hazırlıklarımızı yaptık. Umarım küçük de olsa bizim de oradaki canlarımızın ısınmalarına bir katkımız olur. Biz birlikte, bütün kurumlarımızla, bütün şirketlerimizle güçlüyüz. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Geçmiş olsun Türkiye'm." dedi.

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