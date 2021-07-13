Senegal'de yeni seçim yasası meclisten geçti

Olağanüstü gündemle toplanan meclis gündemine gelen yeni tasarı, 5'e karşı 95 "evet" oyuyla kabul edildi.
Yeni yasanın 5 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçlardan hüküm giyenlerin adaylığını engelleyen 29 ve 30'uncu maddeleri ise tartışma konusu oldu.
Muhalefetten vekiller, söz konusu maddelerle 3'üncü dönem aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı Macky Sall'i, tüm rakiplerini saf dışı bırakmakla suçladı.
İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ise yeni yasa hazırlanırken 20 ayda 160 görüşme yaptıklarını ve 65 maddenin çoğunluğun rızasıyla değiştirildiğini söyledi.
Diome, tartışmaya neden olan 29 ve 30'uncu maddelerin 1992'den bu yana yürürlükte olduğunu hatırlatarak, muhalefetin yaptığı suçlamaların anlamsız olduğunu dile getirdi.
- Ezeli rakip devre dışı
Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'ın oğlu, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis cezası alan Karim Wade ve kamu fonlarını zimmete geçirmekten 5 yıl hapse mahkum edilen eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olamayacak.
Cezasının bir kısmını yatan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı affıyla serbest kalan Sall, Cumhurbaşkanı Sall'in ezeli rakipleri arasında yer alıyordu.
Cumhurbaşkanı Sall'e karşı bir önceki seçimde aday olan ve tecavüzle suçlanan muhalif lider Ousmane Sonko da hüküm giymesi durumunda adaylık hakkını kaybedecek.
Yeni seçim yasası fikri, Mayıs 2019'da başlatılan siyasi diyalog süreci kapsamında ortaya çıkmış, yaklaşık 2 yıldır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek bir oy pusulası kullanılması, seçim sürecini yönetmek adına bağımsız bir organın kurulması gibi teknik detayların da yer aldığı birçok öneri görüşülmüştü.
Senegal'de yerel seçim 23 Ocak 2022, genel seçim 2022, cumhurbaşkanı seçimi ise 2024'te yapılacak.
Üst üste 2 dönem görev yapan Cumhurbaşkanı Sall'in 2024'te aday olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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