17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'in Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Dionewar'da yaşayan Musa Diouf, turistleri Türkçe sözlerle karşıladığı için adada Türk Musa olarak tanınıyor.
AA'nın haberine göre Başkent Dakar'ın 200 kilometre güneyinde yer alan Dionewar, tabiatı, biyoçeşitliliği, temiz sahili ve eşsiz manzarasıyla küçük bir cenneti andırıyor.
Dionewar'da ada içi ulaşım at arabaları ve eşeklerle sağlanırken, elektrik enerjisi güneş panellerinden elde ediliyor.
Özellikle turizm sezonunda ziyaretçi sayısı çoğalan adada, Müslümanlar ve Animistler bir arada huzur içinde yaşıyor.
Saloum'un balıkçılık merkezlerinden Djiffer burnundan Senegal'e özgü rengarenk balıkçı tekneleriyle ulaşımın yapıldığı adada yaşayan Diouf, yörede Türk Musa olarak tanınmasının hikayesini anlattı.
Konuşmasına "Merhaba arkadaş, nasılsınız?" sözleriyle başlayan Diouf, adada turist rehberliği yaptığını ve bir pansiyonun sorumlusu olarak çalıştığını söyledi.
Ticaret için gittiği Türkiye'de saat sattığını belirten Diouf, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum çünkü İstanbul'da güzel vakitler geçirdim" diye konuştu.
Dionewar'da Türklere rastladığında İstanbul günlerini hatırladığını ifade eden Diouf, çok güzel bir şehir olan İstanbul'u özlediğini dile getirdi.
"TURİSTLERİ 'MERHABA, HOŞGELDİNİZ' DİYEREK KARŞILIYORUM"
"Gelen turistlere önce 'Merhaba, hoş geldiniz! diyorum, Türk olmalarını umarak. Arkadaşlarım da herkesi Türkçe karşıladığım için bana 'Türk Musa' lakabını taktılar" diyen Diouf, Türkiye'de geçirdiği 10 ay boyunca Türkçeyi elinden geldiğince öğrenmeye çalıştığını anlattı.
Türkçeyi unutmak istemediğini söyleyen Diouf, Türklerin kendisine ve Afrikalılara karşı misafirperverliğini çevresine anlattığını, ada halkının da Türkiye'den gelenleri sempatiyle karşıladığını belirtti.
Senegal'deki Türk sayısının giderek artmasının kendisini sevindirdiğini kaydeden Diouf, "Türkiye'ye bir daha giderek Türkçemi biraz daha geliştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Diouf, Afrikalılara karşı samimi olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bir dünya lideri olarak sevdiğini ve ona saygı duyduğunu dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!