Senegal'de sınav sınıflarında eğitim gelecek hafta başlıyor

Eğitim Bakanı Mamadou Talla tarafından Bakanlar Kuruluna sunulan, sınav sınıflarında eğitimin gelecek perşembe günü yeniden başlamasını öngören teklif kabul edildi.

- Dakar ile Ziguinchor arasında uçuşlar başladı

Ülkede Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesi kapsamında başkent Dakar ile Ziguinchor arasında uçuşlar başladı.

Senegal'de son 24 saatte 970 Kovid-19 testi yapıldı, bunlardan 122’si pozitif çıktı.

Vaka sayısının 1689 olduğu ülkede, virüse yakalanan 3 bin 606 kişi iyileşti, 73 kişi hayatını kaybetti.

Senegal yönetimi, daha önce sınav sınıflarında eğitime 2 Haziran'da başlanması kararı almış ancak bazı öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle kararın uygulanması ertelenmişti.