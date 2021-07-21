Senegal'de Kurban Bayramı kutlanmaya başlandı

Kurban Bayramı'nın ülkenin büyük bölümünde 21 Temmuz'da başladığı Senegal'de başkent Dakar'da bulunan Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da da bayram namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camiye girişte vatandaşların elleri dezenfekte edildi.

Camiye girişte takmanın zorunlu olması nedeniyle maskesi bulunmayana maske dağıtıldı.

Kurban organizasyonu kapsamında ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de namazın ardından cami bahçesinde çocuklara şeker dağıtıp halkla sohbet etti.

Ekip, daha sonra 2 bin büyükbaş kurban kesimi için ülkenin çeşitli bölgelerine dağıldı.