Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 110 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Son 24 saatte 40 hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtilen açıklamada, 1301 kişinin tedavi gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana ülkede toplam 2105 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 782'sinin iyileştiği, 21'inin yaşamını yitirdiği, 1'inin de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildiği vurgulandı.

Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor.

- Fildişi Sahili'nde bir günde en yüksek vaka

Diğer yandan, Fildişi Sahili'nde Kovid-19 vakalarının görülmeye başladığı 11 Mart'tan bu yana bir günde en yüksek vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanı Aka Aouele, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 127 Kovid-19 vakası görüldüğünü belirtti.

Aouele, ülkede halen 1016 aktif vaka bulunduğunu, 820 kişinin iyileştiğini, 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Tüm vakalar, büyük Abidjan bölgesinde tespit edildi.

Fildişi Sahili hükümeti, 21 Nisan'dan bu yana başkent Abidjan ve çevresi dışında kalan bölgelerde yeni vaka görülmemesi üzerine geçen hafta cuma günü bölgeler arası seyahat kısıtlamasını şartlı olarak kaldırmıştı.

Büyük Abidjan bölgesine giren ve çıkan kişilerden negatif Kovid-19 testi isteniyor.