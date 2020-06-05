Senegal'de Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle sahiller spor yapanlarla doldu

Kamusal alanda toplanma yasağının kaldırılması, sokağa çıkma yasağının gece geç saatlere çekilmesi gibi tedbirlerin gevşetilmesinin ilk gününde binlerce sporsever, başkent Dakar sahillerini doldurdu.Kimi gruplar halinde, kimi tek başına koşanlara, sahildeki spor aletlerinde egzersiz yapanlar eşlik etti.Sporseverlerin müzik eşliğinde ve senkronize şekildeki hareketleri renkli görüntüler oluşturdu.Spor yapanların bazılarının maske taktığı, bir kısmınınsa maske takmadığı alandaki kalabalık, Kovid-19 salgını öncesi günleri anımsattı.- "Sahilde spor yapmayı çok özlemişim"Sahilde egzersiz yapan 22 yaşındaki Karim Toure, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır deniz kenarında spor yapmadığını belirtti.Kısıtlamaların hafifletilmesiyle sahile geri döndüğünü belirten Toure, "Önlemler herkesi eve hapsetti. Tüm eğlence ve spor yerleri uzun süredir kapalıydı. Sahilde spor yapmayı çok özlemişim." dedi.Toure, sahillerin açılmasıyla sahile koştuğunu, kendini zihnen ve bedenen çok iyi hissettiğini ifade etti.Kovid-19'dan korunmak için maske taktığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini kaydeden Toure, "Spor yaparken insanlarla aramdaki mesafeyi koruyorum. Eve gider gitmez ellerimi dezenfekte edip duş alıyorum." diye konuştu.- Kovid-19 önlemleri hafifletildiHükümet, Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin hafifletildiğini, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinin 21.00-05.00'ten 23.00-05.00 arasına çekildiğini, şehirler arası seyahat yasağına son verildiğini duyurmuştu.Kamusal alanda toplanma yasağının kaldırılmasının yanı sıra restoranlar, spor salonlarının da kademeli olarak açılacağı bildirilmişti.Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, şu ana kadar toplam 4 bin 21 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede virüs bulaşan 2 bin 162 kişi iyileşirken, 45 kişi yaşamını yitirdi, 1813 aktif vakanın tedavisi devam ediyor.
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