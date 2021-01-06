Senegal'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 20 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 kişide virüse rastlandığı belirtildi. Virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 92 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana virüse yakalananların sayısı 20 bin 156'ya yükseldi. Hastalığı atlatanların sayısı 17 bin 690, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 433 oldu.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, dün, artan vakalar nedeniyle başkentin de içinde bulunduğu Dakar ve Thies bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.