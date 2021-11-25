Senegal'de 'başbakanlık makamı' geri geliyor

Bakanlar Kurulu sonrası hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in başbakanlık görevinin geri getirilmesi için anayasada değişiklik yapma isteğini Bakanlar Kuruluyla paylaştığı belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, anayasa değişikliği teklifinin, Ulusal Meclis'te "acil durum" prosedürü kapsamında görüşüleceği kaydedildi.

Başbakanlık makamı, Nisan 2019'da ikinci dönemine seçilen Cumhurbaşkanı Sall'in meclise sunduğu anayasa değişikliği teklifi ile Mayıs 2019'da kaldırılmıştı.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.