Senegal'de ırkçılık karşıtlığı duvarlara grafiti olarak yansıyor

AA

Afrika'nın en batısında yer alan ve 400 yıldan fazla başta Fransa, sömürgeci güçlerin işgalinde kalan Senegal'de grafiti sanatçıları, Afrika kökenlilerin ABD ve Avrupa'da maruz kaldıkları ayrımcılığı anlatmak için duvarları konuşturdu.Grafiti sanatçılarından oluşan RBS Crew kolektifi, başkent Dakar'ın en işlek caddesinde yer alan bir köprünün duvarlarını, Amerikalı siyahi Müslüman aktivist Malcolm X, kölelik karşıtı Afro-Amerikalı hemşire Harriet Tubman, Güney Afrikalı özgürlükçü lider Nelson Mandela'nın eşi Winnie Mandela, Senegalli tarihçi ve antropolog Şeyh Anta Diop gibi çok sayıda bağımsızlık yanlısı Afrikalı figürle donattı.Yaklaşık 80 metrelik duvara yüzlerce sprey boya kullanılarak yapılan resimlerin yanında, "France degage! (Fransa defol)" yazısı dikkat çekiyor.RBS Crew mensuplarından 27 yaşındaki Akonga lakabıyla tanınan Şerif Tahir İsmail Diop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazen duvarların gerçekleri kelimelerden daha güzel haykırdığını söyledi.- "Floyd'un ölümü Afrikalılara karşı şiddeti gün yüzüne çıkardı"Diop, çalışmalarını, Afrika için mücadele eden, kıtanın tarihinin ilerlemesine ufak da olsa katkı sunan, siyahi ve Afrikalı olduğu için ölen tüm kahramanlara adadıklarını kaydetti."George Floyd'un ölümü, Afrika kökenlilere yönelik yıllardır uygulanan şiddet ve zulmü gün yüzüne çıkardı. Duvardaki resimler de bu şiddete tepki olarak yapıldı." ifadesini kullanan Diop, Batı toplumunun, Afrika ile ilişkilerini adaletle değil, kendi çıkarları üzerine kurduğunu vurguladı.Diop, ABD'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinde, özellikle de Fransa'da açıkça ırkçı bir tutum olduğuna işaret ederek "Bu inkar edilemeyecek bir gerçek ve her zaman vardı. Yeni teknoloji imkanları sayesinde tüm dünya Afrikalılara yönelik bu ırkçı davranışlara bizzat şahit oldu." değerlendirmesinde bulundu.Afrika'da Batılılara veya beyazlara karşı böyle bir tutum olmadığını, beyazların Afrika ülkelerinde güven içinde yaşayabildiklerini belirten Diop, "Ancak dünyanın diğer yerlerindeki Afrikalılar ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Biz tüm kıta halkı olarak onların arkasındayız." diye konuştu.- "Fransa'nın yakamızdan düşmesini istiyoruz"Yoldan geçen 39 yaşındaki mobilya teknisyeni Abdou Ngome, Afrika'nın henüz tam bağımsızlığına kavuşmadığını dile getirdi."Biz şu ana kadar hep sömürüldük özellikle Fransızlar tarafından." diyen Ngome, grafitilerde yer alan şahsiyetlerin Afrikalıların özgürlüğü için ve ırkçılığa karşı mücadele ettiğini, onlarla gurur duyduğunu kaydetti.Ngome, Afrikalıların fikir dünyasının çok zengin olduğunu belirterek "Bizi sömürenler rahat bırakırsa, Afrika'nın kendi fikirleri bizi geliştirmeye yeter, başkasına ihtiyacımız yok. Fransa'nın yakamızdan düşmesini istiyoruz." yorumunu yaptı.Caddeden geçen Abdou Mathiavelly de kendisinin de sanatçı olduğunu, büyük emek harcanarak ortaya konan grafitilerin çok şey anlattığını ifade etti.Mathiavelly, "Resimlere bakınca, Senegal'deki sömürgecilerin heykellerinin, caddelerdeki isimlerinin kaldırılıp yerinde Afrika'nın özgürlüğü için mücadele eden kişilerin alması gerektiğini düşünüyorum." dedi.