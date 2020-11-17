Senegal'de hızlı tanı kitleri üretilecek

Başkent Dakar'daki Pasteur Enstitüsü bünyesinde açılan Diatropix isimli girişimde, birçok salgın hastalığın tanısının konmasına imkan sağlayacak hızlı tanı kitleri üretilecek.
Girişimin açılışında konuşan Pasteur Enstitüsü Genel Müdürü Amadou Alpha Sall, kar amacı gütmedikleri bu girişimle hızlı tanı kitlerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımını hedeflediklerini söyledi.
Sall, sağlık sisteminin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak bu girişimle ebola, bakteriyel menenjit, sarı humma, kızamık ve Kovid-19 gibi hastalıkların da tanısının hızlıca konulabileceğini kaydetti.
Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf da üretilecek kitlerin uluslararası normlara uygun ve erişilebilir fiyata sahip olacağını dile getirdi.
Bir İngiliz biyoteknik şirketiyle ortak geliştirilen Diatropix projesiyle yıllık yaklaşık 2 milyon hızlı tanı kitinin üretilmesi hedefleniyor.
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