Senegal'de hasta haklarının iyileştirilmesi için eylem

AA

Ülkenin kuzeyindeki Louga kentinde normal doğuma zorlanan Astou Sokhna'nın hayatını kaybetmesiyle başlayan sağlık sistemiyle ilgili tartışmalar yerini protestolara bıraktı.

Başkent Dakar'daki Obelisque Meydanı'nda "Hastalar tehlikede (Patients en danger)" isimli sivil hareketin çağrısıyla toplanan eylemciler ellerinde "Astou Sokhna için Adalet", "Sağlıkta ihmale hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Senegal'deki çoğu hastanede birçok hamilenin önlenebilir nedenler yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek, hem hastane şartlarının hem de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

ASTOU SOKHNA'NIN ÖLÜMÜ

Başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Sokhna, doğum sancıları artınca 5 Nisan'da Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitmiş ve sancılarına rağmen doğumu başlamayınca sezaryen olmak istemişti.

Sağlık personeli, Sokhna'nın doğumunun o gün planlanmadığı gerekçesiyle sezaryen yapmayı reddetmiş ve hamile kadın 20 saat sancı çektikten sonra bebeğiyle yaşamını yitirmişti.

Sokhna'nın ölümü ülkede sağlık sistemi ve personeline karşı ciddi eleştirilere neden olmuş ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmıştı.

Hamile kadının ölümünün "önlenebilir" olduğu ortaya çıkmış ve söz konusu hastanede çalışan 6 ebe hakkında adli takip süreci başlatılmıştı.

Ebeler 27 Nisan'da "tehlike altında olan birine yardım etmemek" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

ULTRAVİYOLE IŞINLARI ALTINDA UNUTULAN BEBEK CAN VERMİŞTİ

Senegal'de anne ve bebek ölümleri konusunda geçen sene de ciddi tartışmalar çıkmıştı.

Ekim 2021'de, Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan bebeğin ultraviyole ışınları altında unutulması sonucu ölmesi ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.

Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.