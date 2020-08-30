Senegal'de festival gibi kutlanan aşure günü bu yıl evlerde geçiyor

AA

Ülkenin dili Wolofçada Tamkharit olarak da bilinen aşure günü, Senegal'de kurban bayramından sonra en önemli dini kutlamaların başında geliyor.

Aşure gününü oruçlu geçiren Senegalliler, süt, su ve ekmekle iftar yaptıktan sonra özel olarak hazırlanan kuskustan yiyor ve topluca ibadet etmek için camiye gidiyor.

Buhar ve suyla pişirilen kuskus, genelde kuzu eti ve sebzelerle servis ediliyor, bazen süt de ekleniyor.

Aşure günü için ailelerinin yaşadıkları şehirlere giden Senegalliler, çok miktarda pişirdikleri kuskusu komşularına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

- Önceki yıllarda bayram havasında geçiyordu

Senegalliler, yemekten sonra sokağa çıkıyor, komşuları ve akrabalarıyla görüşerek, bir nevi bayramlaşıyor.

Yüzlerini boyayan ve birbirlerini korkutmak için kılık değiştiren çocuklar da sokaklarda geleneksel şarkılar söylüyor ve komşularının kapılarını çalarak şeker, pirinç ya da tatlı istiyor. Yerli "cadılar bayramı" yakıştırması yapılan bu geleneğe "Tadiabone" deniliyor.

Ertesi gün sabah da camide toplanan cemaat, aşure günü namazı kılıyor ve ardından topluca dua ediyor.

Aşure gününde ayrıca hastalar ve yetimhaneler de ziyaret edilerek, ihtiyaçları karşılanıyor.

Gencinden yaşlısına, zengininden fakirine herkesin gece yarısına kadar sokakta adeta bayram havasında kutladığı aşure günü, bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle önceki yıllardan oldukça farklı ve sakin geçiyor.

Çoğu Senegalli, ailesinin yaşadığı şehirlere gidemezken, sokakta kutlama yapmak yasaklandı, komşularla araya da sosyal mesafe girdi.

- "En azından kuskus pişirebildim"

AA muhabiri, Dakar'ın Grand Yoff banliyösünde yaşayan Sy ailesinin evine konuk olarak, Kovid-19 önlemleri altında aşure günününü nasıl geçirdiklerini sordu.

Özel bir şirkette medya sorumlusu olarak çalışan 33 yaşındaki Absa Ndao Sy, bu aşure gününün önceki yıllardan farklı ve biraz da buruk geçtiğini söyledi.

Ndao Sy, geçen senelerde geniş ailesiyle beraber olduğunu belirterek, "Bu yıl dışarı çıkamıyoruz, camiye gidemiyoruz. Önceki yıllardan çok farklı. Karantinada aşure günü böyle geçiyor. Geçen senelerle aynı olan tek şey ise kuskus. En azından kuskus pişirebildiğim için bile mutluyum." dedi.

Önceki yıllarda kilolarca kuskus pişirdiklerini ve hazırlığının neredeyse tüm gün sürdüğünü anımsatan Ndao Sy, bu yıl o telaşı özlediğini ifade etti.

Ndao Sy'nin eşi muhasebeci El Hadj Sy de hiç unutamayacakları bir aşure günü geçirdiklerini dile getirerek, genelde bayram gibi kalabalıklarla kutladıkları bu günü, bu sene çekirdek ailesiyle geçirdiğini belirtti.

Sy, "Komşularımızla bile neredeyse tam manasıyla görüşemedik. Büyüklerimizden uzağız ama en azından eşim ve çocuklarımla beraberim. Ona da şükrediyorum. Sevdiklerimizle telefonda görüştük. İstediğimizde istediğimiz yere gitmenin ne büyük nimet olduğunu idrak ediyoruz. Annemi babamı görmeyi çok istedim ancak onları riske atmaktan korktum. İnşallah bir sonraki aşureyi yine bayram gibi kutlayabiliriz." diye konuştu.