Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla 1021 mahkumu affetti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Sall'in, Ramazan Bayramı münasebetiyle adi suçlardan hüküm giyen 1021 mahkum için af yetkisini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "Mahkumların bayramlarını aileleriyle geçirerek sosyal entegrasyonlarının hızlandırılması için söz konusu af sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Afla salıverilen mahkumlar arasında küçük yaştakiler, yaşlılar ve ağır hastalar bulunuyor.

Senegal geleneklerine göre, cumhurbaşkanı yılbaşı, bağımsızlık günü, ramazan ve kurban bayramlarında af yetkisini kullanabiliyor.

Cumhurbaşkanı Sall, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da 425 mahkumu affetmişti.