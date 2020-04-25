Senegal asıllı Türk vatandaşı ikinci yurdu Türkiye'ye dönebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Senegal asıllı Türkiye vatandaşı Muhammed Lamine Gaye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kaldığı Senegal'den, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferle Türkiye'ye dönerek ailesine kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla THY, Türk vatandaşlarının ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Dakar Türk Büyükelçiliği ile koordineli olarak Senegal'e uçak gönderiyor.
Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanına inecek ve 70 yolcuyla havalanması planlanan uçağın yolcuları arasında, Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye'de oturumu olan 10'a yakın Senegalli de bulunuyor.
Uçağın yolcularından, Senegal asıllı 36 yaşındaki Gaye, AA muhabirine vatandaşı olduğu ve ikinci yurdu Türkiye'ye dönüş öncesi duygularını paylaştı.
- Türkçeyi Fransızcadan daha rahat konuşuyor
Uzun süredir Türkiye'de yaşadığı için memleketi Senegal'in resmi dili Fransızcadan daha rahat Türkçe konuşan Gaye, ilk olarak 2011'de gittiği Türkiye'de 2014'te evlendiğini söyledi.
Gaye, 2018'de Türk vatandaşı olduğunu, eşi ve 2 kızıyla Ankara Keçiören'de yaşadığını belirterek, ticaretle uğraştığı için sürekli iki ülke arasında yolculuk yaptığını, Senegal'e de 28 Ağustos'ta geldiğini belirtti.
Kovid-19 salgınının yayılması, sokağa çıkma yasağı gelmesi, uçuşların iptal olmasıyla Ankara'da yalnız yaşayan ailesi için çok endişe duymaya başladığını aktaran Gaye, "5 ve 1 yaşlarında 2 kızım var, eşim onları bırakıp markete çıkamıyor, onların yanında olmak istiyor ama gidemiyordum. Kara kara Türkiye'ye nasıl gideceğimi düşünüyordum." diye konuştu.
Muhammed Lamine Gaye, iş yerinde oturup üzülürken Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini aradığını ifade etti.
"Büyükelçilik çalışanları, 25 Nisan Cumartesi günü uçuş olduğunu söylediğinde çok mutlu oldum, çok rahatladım. Türkiye devletine bu imkanı sunduğu için minnettarım. Birçok ülke yurt dışındaki vatandaşlarını getiremiyor maalesef." ifadelerini kullanan Gaye, bu sevinçli haberi Dakar'da tek başına yaşayan Türk arkadaşıyla paylaştığını, Türkiye'ye birlikte döneceklerini kaydetti.
Gaye, "Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, eşim ağlıyordu, geleceğimi söyleyince mutluluktan uçtu, çocuklarım da çok mutlu, herkes gelmemi dört gözle bekliyor." dedi.
- "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tehlike gelmeden hareket geçti"
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini çok başarılı bulduğunu dile getiren Gaye, buradaki ailesine Türkiye'deki şehir hastanelerinin videolarını göstererek oralardaki teknolojiyi anlattığını söyledi.
Gaye, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vizyonu çok geniş bir lider. Bir tehlike gelmeden, bir şeyler olmadan harekete geçti. Mükemmel şehir hastaneleri yaptı. Mükemmel bir adam, nasıl çalışıyor görüyorum ve onu çok seviyorum. " ifadelerini kullandı.
Senegal'deki arkadaşlarının bazen kendisine, "Sen Türkiye'nin işlerine karışma" dediğini aktaran Gaye, onlara "Ben artık Türk'üm, Türkiye vatandaşlığı aldım." diye cevap verdiğini dile getirdi.
Gaye, Türkiye'nin sağlık alanında dünyada bir numara olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum, zaten onun için gidiyorum. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Türk kebaplarını, mercimek çorbasını, bamyayı, kuru fasulyeyi yanına soğan kırarak yemeyi özledim." dedi.
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