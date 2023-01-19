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Haberler Sosyal Güvenlik Sendikalı işçi sayısı 140 bin arttı

Sendikalar arasında birincilik el değiştirdi

Türkiye genelinde sendikalı işçi sayısı son bir yılda 140 bin kişi artarak 2 milyon 330 bin 98 kişiye ulaştı. Toplam 16 milyon 163 bin 54 işçiden yüzde 14.42’si sendikalı işçilerden oluşuyor.

Giriş: 19.01.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Sendikalı işçi sayısı 140 bin arttı
AA / HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2023 Ocak ayı istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 Ocak ayında yayınlanan istatistiklerde 2 milyon 189 bin 645 olan sendikalı işçi sayısı, bu yıl 2 milyon 330 bin 98’e yükselirken, sendikalaşma oranı da yüzde 14,32’den yüzde 14,42’ye çıktı.

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 211 bin 656 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 919 bin 28 işçiyle "metal" ve 1 milyon 525 bin 729 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Türk Metal Sendikası, 2022 Ocak ayında açıklanan istatistiklerde 224 bin 823 olan üye sayısına son bir yılda 34 bin 105 üyeyi ekleyerek, toplam üye sayısını 258 bin 928’e çıkardı. Türk Metal böylece tüm işkollarında en fazla üyeye sahip sendika oldu. Türk Metal'i 256 bin 625 üyeyle Hizmet-İş Sendikası, 199 bin 587 üyeyle Öz Sağlık-İş Sendikası izledi.

En fazla sendikalı işçinin çalıştığı iş kolları sıralamasında değişiklik olmazken bu iş kollarında çalışan işçi sayılarında artış yaşandı.

İlk sıradaki "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolundaki işçi sayısı 125 bin 649, ikinci sıradaki "metal" iş kolundaki işçi sayısı 53 bin 315 ve "inşaat" iş kolundaki işçi sayısı 80 bin 361 kişi arttı.

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