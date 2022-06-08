SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM KONUSU

Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir.