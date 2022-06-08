Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Senden Daha Güzel dizisi yayın hayatına başlıyor! Senden Daha Güzel konusu ne, oyuncuları kimler?

Senden Daha Güzel dizisi başlıyor! Senden Daha Güzel konusu ne, oyuncuları kimler?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel 7 Haziran Salı günü yayın hayatına başlıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Romantik komedi türündeki yaz dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte, Senden Daha Güzel dizisine dair tüm detaylar...

08.06.2022 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gold Yapım imzalı, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı Senden Daha Güzel dizisi 7 Haziran itibarıyla ekranlara gelecek. FOX TV'de Salı akşamları seyirci ile buluşacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun detayları araştırılıyor. İşte, merak edilen soruların yanıtı...

  • SENDEN DAHA GÜZEL 1. BÖLÜM KONUSU

    Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir.

  • Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

  • Dizinin başrollerinde; Cemre Baysel ve Burak Çelik yer alıyor.  Cem Kurtoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu, Merve Şen, Bahar Süer, Yunus Eski, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Mehmet Cihan Ercan, Aziz Caner İnan ve Sena Çakır gibi isimler de ikiliye dizide eşlik ediyor olacak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.