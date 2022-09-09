Şenay Lambaoğlu ile Genco Arı'dan 'Sis'

Sözleri ve müziği Şenay Lambaoğlu imzası taşıyan "Sis"in prodüktörlüğünü Genco Arı üstleniyor. Şarkı, ikilinin ortaklıklarını pekiştirdiği "Bilirim" ve "Çiçekli Perdeler"den sonra üçüncü çalışmaları olarak müzik listelerine giriş yaptı.

Lambaoğlu'nun yepyeni şarkısı "Sis", tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.