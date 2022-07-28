"Bilirim' özgür kadınların hikayesidir" 0:00 / 0:00

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle kendine özgü bir tarz yaratan Şenay Lambaoğlu ile kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu "Bilirim" aldı single'ı hakkında konuştuk. Kariyeriyle ilgili "Kafamda birden çok proje var. Fakat kendimi tekrarlamayacağım kesin." ifadelerini kullanan Lambaoğlu, yeni şarkısı için de "Kendi kararlarını kendi veren, neyi isteyip neyi istemediğini bilen; bedeninin, aklının, fikrinin ve sesinin tek sahibi özgür kadınların hikayesidir bu şarkı." diyor. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın röportajı...

* Geçtiğimiz haftalarda yeni single'nız “Bilirim”i müzikseverlerle buluşturmuştunuz... Bu şarkıda Genco Arı ile çalıştığınızı görüyoruz, şarkının kayıt süreci nasıl geçti, neler yaptınız bize biraz anlatır mısınız?

“Hayat Defteri” albümü üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişti ve yeni bir müzikal yaklaşımla dinleyicilerimle buluşmaya karar vermiştim. Bu noktada yıllar öncesinden çok sevgili Genco Arı’ya birlikte müzik yapmak üzerine birbirimize verdiğimiz söz gündeme geldi. Yaklaşık 1.5 ay kadarlık bir sürede “Bilirim” şarkımız dinleyiciyle buluşmaya hazır hale geldi. Geri vokallerde ve elektrik gitarda Evrencan Gündüz, akustik gitarda Metehan Köseoğlu gibi şahane isimler de yer aldı.

* Neden bu şarkıyı seçtiniz?

Gündemimizden düşmeyen kadına yönelik baskıların, şiddetin ve ne yazık ki cinayetlerin varlığı beni de derinden yaralıyor. Bana bu şarkıyı yapmaya iten güç sanırım yaşadığım bu coğrafyanın iklimi ve içimde biriken öfke. Sosyal hayattaki cinsiyet eşitsizliğine karşı getirilen eleştirel bakış sanata da yansımış durumda. İdeolojik savaş halini alan bu sorgulamalar esnasında kadın sanatçılar olarak, erkek egemen güç karşısında sanatı bir araç olarak kullanmak zorunda kalıyoruz.

* “Bilirim” şarkısını "Özgür kadınlara armağan ediyorum." demiştiniz... Şarkının hikayesini ve verdiği mesajları bir de sizden dinlemek isteriz...

Kadının yerine konuşan, adına karar veren, ahkam kesenlere tahammül edemediğim bir dönemde yazdığım bir şarkı. Çok sevgili Genco Arı’nın dokunuşuyla da son şeklini aldı. “Bilirim”, kadının üzerinden ellerini çekmeyen bu sisteme bir karşı cevap diyebiliriz. Bu yüzden “Kendi kararlarını kendi veren, neyi isteyip neyi istemediğini bilen; bedeninin, aklının, fikrinin ve sesinin tek sahibi özgür kadınların hikayesidir bu şarkı.

"ÜRETİM HİÇ BİTMİYOR"

* İlk albümünüzü 2012 yılında çıkarmıştınız, o zamandan beri "Hayal Meyal", "Yolum Yok" ve "Eyvah" gibi birçok çalışmayı müzikseverlerle buluşturdunuz. Yeni bir kayıt yapmak istediğinizi ve doğru zamanın geldiğini nasıl hissediyorsunuz?

Üretim hiç bitmiyor aslında, müziğin dijital ortamdaki varlığının giderek artması benim de hız kesmeden yeni şeyler paylaşmam konusunda itici bir güç oluşturuyor. Arayı hep sıcak tutmak ve müziğimi dinleyicilerime buluşturmak aramızdaki bağı da güçlendiriyor. Yepyeni bir şarkı daha yarın yayınlanıyor mesela. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Genco Arı ile hazırladığımız "Çiçekli Perdeler"i dinleyicilerle buluşturacağız.

* Sadece şarkıcı değil aynı zamanda bir projede birden fazla imzanızı görebiliyoruz aranjör ve besteci gibi... Bir müzisyenin bestecilik yapabilmesi için belli bir standart aşamadan geçmesi gerektiğine inanıyor musunuz?

Tüm bu özelliklere sahip olmak için belirli bir altyapı elbette önemli ama bunun bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Mozart ilk bestesini 5 yaşında yapmış mesela. Bunun standart bir süreci olduğunu düşünmüyorum. Her sanatçı başlı başına Uniq bir kavram. Süreci, yolculuğu kişiye özel.

"KENDİMİ TEKRARLAMAYACAĞIM"

* Bundan sonraki projeleriniz nasıl olacak?

İnanın bilmiyorum. Yola çıkınca şekil alıyor. Kafamda birden çok proje var. Fakat kendimi tekrarlamayacağım kesin.

* Peki bugüne kadar yaptığınız işleri, geldiğiniz noktayı düşündüğünüzde 18 yaşınızdaki halinize dönmek isteseniz nasıl bir öğüt vermek isterdiniz?

Hayallerimi ertelediğim için pişmanım. Bizde insanlar hayal kırma, oluru değil olmazı var etmek için uğraşırlar. Çok geç öğrendim kulaklarımı tıkamayı, yolumdan gitmeyi. 18 yaşındaki Şenay’a vereceğim öğüt “Kalbinin sesini sakın susturma!” olurdu.

* Artık müziğe eskisinden daha kolay erişebiliyoruz, müzik dinleme ve öğrenme alışkanlıklarımız da zaman içerisinde değişiyor... Siz bir sanatçı olarak, ülkemizdeki listelere baktığınızda son 10 yılı değerlendirecek olsanız ortaya çıkan eserlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Dijital mecraların artmasıyla fiziki yayınların bitme noktasına gelmesi müzikal üretim konusundaki dengeleri de değiştirdi. Çok üretim var bir o kadar da boş üretim var. Bu kadar kolay ve çabuk üretilen şeyler de çabuk tüketiliyor ne yazık ki... Bu hız karşısında ben de kaliteden ödün vermeden müzik üretmeye çalışıyorum.

Listelere bakacak olursak çok şey değişmedi aslında. Televizyondaki müzik kanallarına parayla yayınlanan şarkılar şimdi de dijital yayına kaymış durumda. Listeler de ne yazık ki böyle oluşuyor. Şarkınızın duyulmasına, paylaşılmasına reklam bütçeniz karar veriyor.