Senato ve Temsilciler Meclisi'nde dikkat çeken isimler

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ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti.

Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 55, Demokrat aday Joe Biden 64 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

GRAHAM KOLTUĞUNU KORUDU

ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Güney Carolina'da oyların yüzde 55'ini alarak koltuğunu korudu.

65 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'ı geride bırakarak Güney Carolina'daki ABD Senato koltuğuna yeniden seçildi. Graham, oyların yüzde 55'ini aldı.

İLK TRANS SENATÖR

Delaware eyaletinde Senato koltukları için yapılan oylamada, Sarah McBride, Amerikan tarihinde trans olduğunu açıklayan ve seçilen ilk senatör oldu.

"Toplulukta fark yaratmak ve temsil etmek için buradayım" diyen McBride, Beyaz Saray'da trans olduğunu açıklayan ilk stajyer ve Demokratik Ulusal Kongresi'nde konuşan ilk trans birey olmuştu.

CORTEZ YENİDEN KONGREDE

Demokratların yükselen yıldızı Alexandria Ocasio Cortez New York'tan Kongreye yeniden seçildi. Adalet ve eşitlik konusundaki çıkışları ile gündeme gelen Alexandria Ocasio Cortez, New York’tan Demokratlar adına yeniden seçilen adaylar arasında yer aldı.

İLK KEZ İKİ SİYAHİ LGBTİ+ BİREYLER SEÇİLDİ

New York’tan ilk kez iki siyahi LGBTİ+ bireyler Ritchie Torres ve Mondaire Jones Demokratlar adına seçim kazandı. Amerikan medyası Torres için "Tarih yazdı" dedi.

Torres, seçildiğinin açıklanmasının ardından “Onur duydum çok teşekkür ediyorum” dedi.

KONGRE'DE EN GENÇ İSİM

25 yaşındaki Temsilciler Meclisi'ne giren en genç isim oldu.

25 yaşındaki Cawthorn, Kuzey Karolina'nın 11. Bölgede kazandığı galibiyetin ardından Kongre'de görev yapacak en genç insanlardan biri olacak. Cawthorn, “Trump’ın altın çocuğu” olarak biliniyordu

OMAR YENİDEN SEÇİLDİ

Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinden Demokrat Parti'den seçimlere katılan Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Ekim 2018'de girdiği Temsilciler Meclisine yeniden seçildi.Omar, Ocak 2019'da göreve başladıktan sonra ilk Somalili-Amerikan Kongre Üyesi, Minnesota'yı temsil eden ilk siyahi kadın ve Kongre'ye seçilen ilk iki Müslüman-Amerikalı kadın olarak ABD tarihine geçmişti.