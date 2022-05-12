Senato'dan FED Başkanı Powell'a onay

Fed'in yüksek enflasyona karşı mücadele verdiği bir dönemde Powell'ın 4 yıllık ikinci bir dönem için bankanın başkanlığına adaylığı 19'a karşı 80 oyla onaylandı.
ABD Başkanı Biden, Senato'nun Powell'ı onaylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliği olduğunu yineledi.
Biden, "Senatonun Fed'e adaylarımı onaylayarak enflasyonu kontrol altına almaya yönelik gündemimde ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
POWELL'IN GÖREV SÜRESİ ŞUBAT AYINDA DOLMUŞTU
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aday göstermesiyle 2018'de Fed Başkanı olan Powell'ın görev süresi şubat ayında dolmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard'ı aday göstermişti.
Princeton Üniversitesinde siyaset ve Georgetown Üniversitesinde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer olmuştu.
Kamu hizmetinden önce New York'ta avukat ve yatırım bankacısı olarak çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında müsteşarlık yapmıştı.
Powell, dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ise 2011'de Fed’in Yönetim Kuruluna aday gösterilmişti.
YENİDEN ADAY GÖSTERİLMESİ MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTI
Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğu dönemde Trump'ın faiz oranlarına ilişkin baskılarına direnmesi ve Kovid-19 salgının başlamasıyla finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik aldığı kararlarla iki partinin de geniş desteğini kazanmıştı.
Kovid-19 salgının başlangıcında piyasaları desteklemek için Mart 2020'de faiz oranlarını sıfıra yaklaştıran ve acil varlık alım programlarını hayata geçiren Powell, Kovid-19 krizinde Fed'in "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyerek para politikası stratejisinde değişikliğe gitmesine öncülük etmişti.
Powell'ın yeniden aday gösterilmesi, Kovid-19 salgınında ekonomik toparlanma sürecini yönlendirdiği için banka yönetiminde büyük bir değişiklik olmamasını ümit eden yatırımcılar tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılanmıştı.
FED PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞTİ
Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.
Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.
Banka son toplantısında da beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti. Salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu ise 1 Haziran itibarıyla küçültmeye başlayacağını duyurmuştu.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermişti.
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