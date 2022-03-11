Sena Şener'den yeni single

HABERTURK.COM

Önceki işlerinde olduğu gibi "Porselen Kalbim" şarkısının sözü ve müziği Sena Şener'e ait. Prodüktörlüğünü Efe Demiral ile ortaklaşa yapan Şener, düzenlemesinde de Deniz Yıldız ile iş birliği yaptı.

Mix ve editlerini Mahmut Albulak'ın yaptığı "Porselen Kalbim" adlı şarkının mastering'i John Davis tarafından yapıldı.

Sena Şener'in yeni teklisi "Porselen Kalbim", yayında!