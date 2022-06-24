Sena Şahin'den 'Bilir Misin'

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Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sena Şahin, yeni şarkısı 'Bilir Misin'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkısına 80'lerin funk popuna modern dokunuşlar katan Şahin, "Bugüne kadar yazdığım en neşeli şarkı." yorumunda bulundu.

Düzenlemesi Denizkan Boz ve İbrahim Tellaloğlu'na ait olan şarkının mix ve mastering'ini Tarık Ceran üstlendi.

Şahin, yeni teklisiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bu şarkıyı yazarken içimdeki çocuksu tarafı ilk kez vokalimde ve sözlerimde tam olarak hissettim. Çalınan kemanlar, gitarlar ve diğer canlı enstrüman kayıtları inanılmaz nostaljik bir tat kattı parçaya. Yeni nesil bir pop yaptım diyebilirim. Ben bu kadar eğlenceli parçalar yapmakta çok zorlanırdım ve 'Bilir Misin' bendeki bu korkuyu ve zorluğu kırdı. Bu açıdan da söz yazarlığımı çok geliştirip dönüştüren bir parça oldu. Bu şarkıyı yaparken Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya kadar dinlediğim herkesten ilham aldım. Son dönemlerimde böyle efsanelerimizden ve klasiklerden çok beslendim.

Sena Şahin'in 'Bilir Misin' adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.