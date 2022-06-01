Sen Ve Ben filmi bugün Show TV'de izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Yalçın Hafızoğlu'nun paylaştığı filme dair merak edilenleri derledik...

SEN VE BEN KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde, bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan’dan hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır.

Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem’in ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan’ı unutmak için Kerem ile yeni bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem’in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan’ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.

SEN VE BEN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ersoy Güler ve Kağan Güler'in üstlendiği Sen ve Ben filmi oyuncuları arasında Aslı Bekiroğlu, Yalçın Hafızoğlu, Rami Narin, Hande Özel gibi başarılı isimler yer alıyor.