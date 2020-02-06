'Sen Söyle'yi 180 bin kişi gezdi

Canan Tolon'un 'Sen Söyle' adlı sergisi yoğun ilgiyle karşılaştı. Serginin 5 aydaki ziyaretçi sayısı 180 bin kişiye ulaştı

1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikimini İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşturan, Canan Tolon'un kendine özgü ifade ve teknik arayışını görünür kılan 'Sen Söyle' adlı sergisini 5 ay içinde 180 bin kişi gezdi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda 6 Eylül 2019'da açılan 'Sen Söyle'de Canan Tolon'un 150'nin üzerinde yapıtı bulunuyor. 'Sen Söyle', bir günde 4 bin ziyaretçi ağırlayarak İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekânında günlük ziyaretçi rekoruna da ulaştı.

Küratörlüğünü İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği ve Tolon'un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiren sergi, aynı zamanda sanatçının sanat tarihinde yerini almış bazı yerleştirmelerinin yeniden üretimine de yer verdi.

Canan Tolon'un kırk yıla uzanan eşsiz sanat pratiğinden bir seçkinin sanatseverlere buluştuğuna dikkat çeken Levent Çalıkoğlu, "Sergide Tolon'un anlara ve yapıtlara ait hafızasını şimdiye taşımak ve bu bağlamlara ait diğer yapıtları gözeterek seçkisine bir katkı sunmaya çalıştık. İki kata yayılan geçici sergi salonlarımızı kendi başlarına birer yerleştirme gibi düşünüp düzenledik. İzleyiciler sergi salonlarının kendi içinde bir akışı, geçmiş ve şimdiki zaman ilişkisi düşünülerek kurgulandığını gördü" dedi.