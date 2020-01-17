İHA

İstanbul’da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Horoz ise kendisine taş atan postacıyı kovaladı.

Bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Ardından postacı beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Horoz, postacının peşini bırakmadı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Postacının horozla mücadelesi, kovalamaca anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yüzlerce yorum aldı.