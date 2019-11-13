Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi bu akşam SHOW Tv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizyonda olduğu dönem de dikkatleri üstüne çeken Sen Kiminle Dans Ediyorsun, bu akşam da en çok konuşulan konuların arasına girdi. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Demet Özdemir'in bulunduğu Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu haberimizde.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk yer alıyor.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU

Küçük insanların samimi hikâyelerini ve başarı mücadelesini anlatan Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da aşk ile kahkaha, dans ile dostluk bir araya geliyor.

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.