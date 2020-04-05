İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, kültür ve sanat etkinliklerini evlere ulaştırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz' sloganıyla, kültür ve sanat etkinliklerini, online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Nisan ayı boyunca, hem yetişkinler hem de çocuklar için bir çok kültür etkinliği, Kültür Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından yayınlanacak.

Çocuklar için masal saati, atölye çalışmaları ve tiyatro oyunlarının yer aldığı programda yetişkinler için 'Tadımlık Konser' başlığıyla mini konserler ile birlikte arşiv konser kayıtları, belgesel gösterimleri ve sanatçılardan, edebiyatçılardan kitap-film önerilerinin yer aldığı 'Günün Tavsiyesi' ve 'Gezgin Söyleşileri' gibi bölümler bulunuyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı, ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da, online etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan haftasında da çocuklar için; opera, tiyatro, film gösterimi, konser ve söyleşiler gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.