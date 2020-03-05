05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Sen de bir kulak ver" projesiyle engelli çocuklara işitme cihazı alınacak
Beykoz'da, ihtiyaç sahibi engelli çocukların işitme cihazına kavuşmasını sağlayacak "Sen de bir kulak ver" projesi hayata geçirildi.
Beykoz Belediyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Deha Biyodizel'in paydaş olduğu projenin tanıtım toplantısı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programda, proje kapsamında ilk işitme cihazı 11 yaşındaki Havva Yıldız'a takıldı.
Beykoz Belediye Başkanvekili Ferruz Kutsal, konuşmasında, yağların çöpe gitmemesi için başlatılan projeye katkı sağlayan paydaşlara ve ilçe halkına teşekkür etti.
Kutsal, "Yağların doğaya verdiği zararları engellemek için geri dönüştürülmesinin 'Sen de bir kulak ver' projemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonra Beykoz halkımızdan ricamız okullarımıza, muhtarlıklarımıza ve belediyemize müracaat ettikleri takdirde bu atık yağları evlerinden alarak projemizi sürdüreceğiz." dedi.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, projenin sürdürülebilmesi için her gayreti göstereceklerini ifade etti.
Şerbetçioğlu, "İşitmek seslerin beyinde anlamlandırılması işlemine verilen addır. İşitme kaybı okul çağında da fark edilebilir, okul çağında meydana gelmişse bunun sebebi kalıtsal hastalıklar da olabilir. Yenidoğan döneminde ülkemizdeki yüzde 95 oranında taramalar gerçekleştiriliyor. Tam belirlenemeyen veya sonradan ortaya çıkan işitme kayıplarının okul çağında taranması toplumsal bir görevdir." diye konuştu.
- "Türkiye'de yılda 300 bin ton yağ atığa dönüşüyor"
Deha Biyodizel Genel Müdürü Nihal Sözbir Karakuş, geniş bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ve lisanslı araçlarla atık yağların toplamalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Karakuş, "Bu atıkları toplayan araçların lisans belgelerinin olması gerekiyor. EPDK'dan biyodizel işleme lisansı almak gerekiyor. Bütün dünyada atık yağlar toplanıyor. Türkiye'de yasa 2005'te çıktı. 1,5 milyon ton yağ satışı var ve her yıl bunun 300 bin tonluk kısmı atığa dönüşüyor. Bu atık yağlar geri dönüşüme kazandırılmadığı zaman çok ciddi sağlık problemlerine ve maddi zararlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından işitme engelli Havva Yıldız'a işitme cihazı takıldı. Yıldız, yeni cihazıyla gayet iyi duyduğunu ve mutlu olduğunu ifade ederken duygusal anlar yaşadı.
İşitme cihazı verilecek çocuklar iki yıl boyunca, Beykoz Belediyesine başvuran ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları arasından Medipol Üniversitesinde uzmanlar hekimler tarafından yapılacak işitme tarama testi neticesinde seçilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!