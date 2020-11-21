Cumartesi akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin çekim yerleri, sunduğu görsel şölen nedeni ile oldukça merak edilmekte. Peki Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin çoğu sahnesi İstanbul’un birçok farklı semtinde çekiliyor. Kerem Bürsin’in canlandırdığı Serkan karakterinin evi olan villa izleyenlerin oldukça dikkatini çekmiş durumda. Serkan Bolat karakterine ait olan bu villa İstanbul’un Tarabya semtinde yer almakta. Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin arkadaşı ve halası ile birlikte oturduğu, terasından inanılmaz güzel bir manzarayla karşılaştığımız ev İstanbul Kireçburnu’nda yer almaktadır. Genel olarak İstanbul’un en manzaralı yerleri tercih edilirken, bu listeye Rumeli Kavağı, Watergarden AVM, Rumeli Feneri gibi semtleri ve mekanları da ekleyebiliriz.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir.