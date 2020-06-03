Sen Çal Kapımı ne zaman başlayacak? Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler? soruları yeni başlayacak dizi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ekrnaların yeni romantik komedi dizisi olacak Sen Çal Kapımı'da başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaşıyor. İşte Sen Çal Kapımı ile ilgili detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv ekranlarına gelecek Sen Çal Kapımı dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi günler yayınlanacağı henüz açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapılırsa detaylar haberlerimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı fragmanı;

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan yer alıyor.