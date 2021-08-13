Sen Çal Kapımı'nın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Sen Çal Kapımı final yapacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevilen dizinin oyuncuları son setini tamamladı. 49. bölümü beklenen Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı öne sürüldü. Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Sen Çal Kapımı dizi ekibinin duygusal günü... Veda ettiler.'' ifadelerine yer verdi. Dizinin final tarihi henüz açıklanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox ekranlarında yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinin 49. bölümü çarşamba akşamı yayımlanacak.