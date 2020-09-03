Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Sen Çal Kapımı'da Eda ile Serkan'ın arasındaki 'casusluk' krizi iplerin kopma noktasına gelmesine neden oldu. Bu akşamki bölümün sonunda Eda, yüzüğünü Serkan'a vererek her şeyin bittiğini ve bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Peki bundan sonra ne olacak? Sen Çal Kapımı 8. son bölüm özeti ve 9. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor...