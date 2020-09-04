Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicilerinin gündeminde. Sen Çal Kapımı'da Eda ile Serkan'ın arasındaki 'casusluk' krizi iplerin kopma noktasına gelmesine neden oldu. Dizinin son bölümünde Eda, yüzüğünü Serkan'a vererek her şeyin bittiğini ve bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanında ise Serkan'ın Eda'ya kendini affettirmek için büyük bir çaba harcadığı görülüyor. Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanın haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor...