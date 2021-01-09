Sen Çal Kapımı 26. son bölümde; Seymen, Eda’yı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Semiha Hanım ve şirkette gizlice onunla işbirliği yapan Balca kendisine yardımcı olmaya çalışır. Sen Çal Kapımı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 2. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir yanda Seymen’in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca’nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. Birbirlerinin kalbini kıracak ve istemeden de olsa kıskandıracak hamleler yapmaya başlarlar.

Ayfer ve Aydan; Şef Alexander ile yakınlaşmak için artık birbirlerini atlatmaya çalışarak çabalamaktadır. Kendisi için yapılan rekabetin farkında olmayan Alexander ise iki hoş hanıma da eşit mesafede olmayı sürdürür. Engin Pırıl evliliğinde ise Pırıl’ın babası sorun çıkaracak gibidir.

Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. Bir kıvılcım aralarındaki gerilimin alev almasını sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise hayatlarının hiç ummadıkları bir noktaya savrulmasına neden olur.