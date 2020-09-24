Sen Çal Kapımı 11. son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı'da Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.