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Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı: Hoşçakal Serkan Bolat! Sen Çal Kapımı 10. bölüm

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eda, Serkan'ı terkediyor ve Serkan bu duruma dayanamıyor. İşte Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

17.09.2020 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst etti. Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı sizlerle...

SEN ÇAL KAPIMI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 10. SON BÖLÜM

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor.

Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

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