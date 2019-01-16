Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor fakat dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam yayınlanması gereken 37. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 37. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tahir ile Nefes'in hayatını konu alan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak şeklinde gelen soruların cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında Sen Anlat Karadeniz'in 23 Ocak 2019 saat 20.00'da yayınlanmasıön görülüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?