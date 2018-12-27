Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'de hiç beklenilmeyen hapis şoku herkesi derinden sarstı. Özellikle Asiye'nin hamileyken hapse girmesi herkesi çok endişelendirdi. Vedat'ı kaçıran kızların planı Berrak'ın ölümüyle sonuçlanmak üzereyken Tahir yetişti. Ancak olay yerinden kaça Vedat, bunun bedelini kızlara ödetmek için harekete geçti. Kızlar tutuklandı. Sen Anlat Karadeniz 36. son bölüm özeti ve 37. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberimizde olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadınlar pes mi ediyor?

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak?

Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?