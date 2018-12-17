Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı ATV'de ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz 34. son bölümünde; Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır. İşte, Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asiye'nin planı ne?

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler.

Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.

Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.