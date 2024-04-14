Semt77 Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Semt77 Yalovaspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Finalspor'u 74-65 yenerek bitime bir hafta kala Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 18-17 geride tamamlayan Yalova ekibi, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

Semt77 Yalovaspor, üçüncü periyodunu 56-52 önde geçtiği müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 28. galibiyetini alan Yalova temsilcisi, liderliğini sürdürdü ve Basketbol Süper Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Ligde günün diğer müsabakalarında ise Gaziantep Basketbol, Kapaklıspor'u 104-76 mağlup etti. Mersin Büyükşehir Belediyespor da Pizza Lazza Haremspor'u 92-81 yendi.