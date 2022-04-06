ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 73-69 mağlup etti.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin

Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 1, Gallinat 20, Lee 2, Rupnik 19, Muhammed Doğan Şenli 4, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 12, Brown 5, Efe Ergi Tırpancı 6

Galatasaray Nef: Trimble 12, Pusica 5, Canberk Kuş 2, Okben Ulubay 3, Kravish 6, Dee Bost 10, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Blakcshear 26, Hüseyin Göksenin Köksal 3

1. Periyot: 24-14

Devre: 41-36

3. Periyot: 54-53