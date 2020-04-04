Semt pazarlarında koronavirüs denetimi - SİİRT

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Kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarında giriş ve çıkış noktaları oluşturuldu. Ekipler, pazara gelen vatandaşların ateşini ölçerken, eldiven ve maske denetimi de gerçekleştirdi.Ekiplerce, hem vatandaşlara hem de esnafa dezenfektan, eldiven ve maske dağıtıldı.