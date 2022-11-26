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Şemsiyesi bulundu! 21 yaşındaki Seda Nur'dan haber yok!

Antalya'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ için arama çalışması başlatıldı. Uludağ'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi sahilde bulan ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı

Giriş: 26.11.2022 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
Şemsiyesi bulundu! 21 yaşındaki Seda Nur'dan haber yok!
Şemsiyesi bulundu! 21 yaşındaki Seda Nur'dan haber yok!
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DHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ (21), 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı.

KIZ ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

DHA'da yer alan habere göre saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

POLİS ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı.

SEDA'NIN ŞEMSİYESİ BULUNDU

Dünden beri Seda Nur Uludağ'ı arayan ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SONRA AĞLAMIŞ

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi.

NASIL OLDUĞUNU SORAN ARKADAŞINA 'AKŞAM DUYARSIN' DEMİŞ

Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da arkadaşına, "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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