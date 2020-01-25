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Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı yaşanan acıyı paylaşan Özsoy, "Bütün merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Biz Fenerbahçe olarak açıkta, soğukta kalanlara elimizden geleni yapacağız. Devletimizin, halkımızın emrindeyiz. Ersun hoca başta olmak üzere tüm takımı kutluyoruz. Sonuca odaklı bir futbol sergilediler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz'' diye konuştu.
''VEDAT MURİC'İ PFDK'YA KİMLERİN NİYE SEVK ETTİRDİĞİNİ DE BİLİYORUZ''
Semih Özsoy, Vedat Muric'in PFDK'ya sevk edilmesi ile ilgili olarak, ''Niyet okumayla yapıldı. Ama bu Fenerbahçe'de ilk değil, biz bu filmi çok gördük. Zoraki itelemeyle hakem kararında var denilerek yapıldı. Hakemin burada etkisi olmaması gerekir. Gözlemci, temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Kayseri'de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogdan Emre'yi sevke soktular. Niye diye sorduğumuzda emin olmak için gönderdik dediler. Bizde sizdeniz diyenler var, onlarında farkındayız. Camı kırıp kapının önünde camcı diye geçen tipler var. Zamanını bekler Fenerbahçe. Ali Başkan bu zor süreçlerden sonra taraftara her şeyi anlatır. Bu yapının içerisinde Fenerbahçe'ye hizmet eden insanlarda var en acısı bu. Dost gibi gözükenler var. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, rakibi ve rakiplere yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Birde bu büyüklüğü son zamanlarda tanımayan var. Buradan ikazımız olsun Fenerbahçe ile bu diyaloğa girmesinler" şeklinde konuştu.
''TRABZON ZOR BİR DEPLASMAN''
Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Semih Özsoy, ''Her maç zor artık. İlk yarıda bizim mağlubiyetlerimiz oldu. Her maç zor. Trabzon deplasman olarak, ligde bulunduğu konum itibariyle zor bir deplasman. Oraya güçlü, kuvvetli ve galip bir şekilde gidiyoruz. İnşallah galip bir şekilde geleceğiz" dedi.
''GÜNEŞİ DOĞDUĞU YERDE KARŞILAMAYA HAZIRIZ''
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un bir programda bir araya gelmesi ile ilgili konuşan Semih Özsoy, ''Görev size düşüyor organize edin. Mustafa Başkan bunu böyle dediyse kabul eder. Her ortamda Ali Başkan onlarla bir araya gelir. Anlatırız konuşuruz. Devletimize niye yaptın demedik, iyi ki yaptın dedik. Bize uymuyor. Limitte bütün imkanları seferber ettik. Bunların doğrultusunda olabilecekse biz yapacaksak yaparız. Kuruşlarla hesaplıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi götüreceğiz. Velev ki yapamadık bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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