Özsoy, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, NBA'in yüzünü transfer ettiklerini belirterek, "Fenerbahçe NBA'de ses getirdi. Bu seviyelerde hocanın az olduğu Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da böyle bir hocayı getirmek bizim için iyiydi." dedi.
Değişen teknik heyet ve kadroya rağmen Fenerbahçe Beko'nun hedeflerinin hep aynı olduğunu vurgulayan Özsoy, "Bu, başarı ve şampiyonluktur. Dolayısıyla inşallah iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar takımın başında görev aldıktan sonra ayrılan Zeljko Obradovic ile her zaman beraber olduklarını kaydeden Özsoy, "Şu anda da hala Türkiye’de. Hep beraberiz. Yine konuşuyoruz, görüşüyoruz fakat dinlenme teklifine saygı duymaktan başka bir şey yoktu. Bir gün mutlaka yolumuz kesişecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın bütçesinin düşmesine değinen Özsoy, şunları söyledi:
"Bütçe matematiksel olarak düşürüldü ama bu takımın kalitesi düştü anlamına gelmesin. Daha iyi pazarlıklar, şartlar değerlendirildi. Esasında bu, 2 yıllık süreç içerisinde kadın basketbolda da yapıldı. Kadın basketbolda da bırakın yeni oyuncuyu biz geldikten sonra aynı oyuncumuzu 3'te 1 fiyatına oynatıyoruz. Bütçe küçüldü ama ne hedef ne de kalite küçüldü. Bu takım da çok büyük işler çıkartır ama bütçeyi matematiksel oranda söylersek yarıya yakın düşürdük."
Transfere de değinen Özsoy, "Hala küçük bir hakkımız var. Onu da hocalar baktıktan sonra ocak ayı gibi ara transferlerde değerlendirmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.
Eski NBA oyuncusu Mehmet Okur'un takımda görev alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Özsoy, "Mehmet Okur da iyi bir Fenerbahçeli. Kendisini de biliyoruz. Her ne kadar bizde oynamamış olsa da Fenerbahçeliliğini biliyoruz. Uzun yıllar NBA’de oynadı. Detroit’te oyuncuyken bizim Igor Hoca ile bir tanışıklığı var. Dolayısıyla Mehmet Okur bizim kalbimizdedir. Önümüzdeki dönemlerde mutlaka katkı sağlayacaktır ama şu an öğretmekten çok öğrenmeye açık bir dönemde olduğumuz için önümüzdeki dönemlerde değerlendireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Kombine kartların satışına da değinen Özsoy, "Herkes gibi Avrupa Ligi organizasyonu da pandemiyi nasıl yöneteceğini bilemedi. Taraftarlarımızdan büyük bir talep var. 'Kombineleri çıkarın. Gidemesek de alalım' diyorlar. Bununla ilgili Avrupa Ligi'nden hala haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!