29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, iyi bir takım kurduklarını söyledi.
Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfının Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trabzonspor ile Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maç öncesinde bazı futbolcularının sakat olmasının sorulması üzerine Özsoy, "Sakatlıklar bu işin içinde var. Dolayısıyla biz bir bütünüz, takım olarak iyiyiz. Trabzonspor da istim üstünde. Eminim en iyi şeklide mücadele edip, evimizdeki maçtan galip ayrılacağız." diye konuştu.
"ALİ BAŞKAN ÇOK MESAİ HARCIYOR"
Semih Özsoy, sportif direktörleri Damien Comolli'nin transfer çalışmalarıyla ilgili gerektiğinde açıklama yaptığını hatırlatarak, "Transferde birkaç günümüz kaldı. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp, halletmeye çalışıyoruz. Ali (Koç) başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı, o ruhu kaybetmemek." ifadelerini kullandı.
Transferde Fenerbahçe'nin şartlarını gözeterek hareket ettiklerini aktaran Özsoy, "Oyuncular olabilir, önemli olan Fenerbahçe'mizin şartlarına uyması. Çalışılıyor, bugünden yarına birçok şey sonuçlanabilir." şeklinde görüş belirtti.
VOLKAN DEMİREL'İN AKIBETİ NE OLACAK?
Semih Özsoy, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in durumuyla ilgili soruya, "Volkan Demirel camiamızın evladı. Zaten kendisi ile görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir." yanıtını verdi.
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