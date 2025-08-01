Semih Kılıçsoy, İtalya yolcusu!
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Serie A ekiplerinden Cagliari'ye transferi için İtalya'ya gitti.
Giriş: 01.08.2025 - 15:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:38
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.
İtalya'da Cagliari Kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.
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