Semih Kılıçsoy: Hayalim A Milli Takım forması giymek

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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Semih Kılıçsoy, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Semih, “Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi çalıştık. Hafta içi çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Ben de takımıma gollerle katkı sağladım. Çok mutluyum" diye konuştu.

"HAYALİM A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK"

Hayalinin A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymek olduğunu söyleyen Kılıçsoy, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. A Milli Takım forması giymek hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Sacha Boey için ödenen bonservis bedelini geçip rekor bir bedelle başka bir kulübe transfer olabileceğini düşünüyor musun?" şeklinde gelen sorusuna ise Kılıçsoy, "Onları pek düşünmüyorum. Oynamaya ve hep daha fazlasını vermeye odaklıyım" şeklinde cevap verdi.

Genç santrfor, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişim olduğunu da sözlerine ekledi.