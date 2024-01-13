Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 4 müsabakada 5 gol kaydetti.
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederken, genç futbolcu Semih Kılıçsoy gollerine devam etti.
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Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Kılıçsoy, takımının ilk golünü atarak bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı.
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18 yaşındaki futbolcu, ayrıca son 4 müsabakada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.
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Karşılaşmaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikasında yerini Ante Rebic’e bıraktı.
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"ATTIKÇA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.
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Genç yıldız, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek." dedi.
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Semih Kılıçsoy, performansı için, "Attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum." diye konuştu.